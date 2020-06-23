أحمد مجدي على دراجة نارية في أحدث ظهور له

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شارك الفنان أحمد مجدي صورة من أحدث جلسة تصوير له، وظهر وهو بالكمامة بتيشرت أبيض على موتوسكل وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "مجدي" تعليقا قائلا " أفضل نقطة"، وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم "قمممر"، وقال آخر "بتجننن".



وكانت آخر أعمال الفنان أحمد مجدي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية"، بجانب الفنانة ياسمين صبري ونهال عنبر ومحمد البزاوي وعدد من الفنانين.

