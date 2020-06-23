محمد رمضان يطل على متابعيه بصورة من داخل منزله
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:12 م
فايقة محمد عادل
شارك الفنان محمد رمضان صورة من أحدث جلسة تصوير له ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر رمضان بالصورة من داخل منزله مرتدي تيشرت تايجر وقبعة وبنطلون چينز باللون الأزرق ، ويجلس أمام شاشة الكمبيوتر .
وكانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان أغنية "كورونا فيرس" والتي حققت نجاحا كبيرا الفترة الأخيرة.
يذكر أن "رمضان" شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" والذي لاقى إعجاب الجماهير وذلك بجانب عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر وإدوارد وروجينا ونجلاء بدر.
وظهر رمضان بالصورة من داخل منزله مرتدي تيشرت تايجر وقبعة وبنطلون چينز باللون الأزرق ، ويجلس أمام شاشة الكمبيوتر .
وكانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان أغنية "كورونا فيرس" والتي حققت نجاحا كبيرا الفترة الأخيرة.
يذكر أن "رمضان" شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" والذي لاقى إعجاب الجماهير وذلك بجانب عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر وإدوارد وروجينا ونجلاء بدر.