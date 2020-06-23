نسرين طافش تعلن عن مواعيد عرض "ختم النمر"

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أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش عن مواعيد عرض مسلسل "ختم النمر" ، بنشر البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وتصدرت نسرين بوستر المسلسل ، وعلقت قائلة : ختم النمر النهاردة علي قناة أبو ظبي في الأوقات التالية من الأحد للخميس الساعة الحادية عشر مساء.



يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الشباب منهم الفنان أحمد صلاح حسني ومريهان حسين وأسلام جمال، وعرض المسلسل خلال فصل. الشتاء على أحدى القنوات الفضائية.