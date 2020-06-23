بالتايجر.. هنا الزاهد بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:10 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
مي مرسي
شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة من أحدث جلسة تصوير لها،وظهرت بتيشيرت تايجرشعر منسدل على كتفها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات معبرين عن إعجابهم بالصورة وكانت أبرزها "روح قلبي انتي"،"القمر"،"بحبك".

وكانت آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد مشاركتها في السابق الرمضاني لعام 2019 من خلال مسلسل "الواد سيد الشحات" بالمشاركة مع زوجها أحمد فهمي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد قامت بإعداد برنامج تليفزيوني بإسم "هزر فزر"، وتدور فكرته حول استضافة عدد من النجوم وإقامة مسابقات بينهم.

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