الجيش التركي يعلن قصف قرية بريف الحسكة شمال سوريا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
وكالات
أفادت وكالات أنباء بأن الجيش التركي والفصائل الموالية له شنت قصفا بالأسلحة الثقيلة ومدافع الهاون على قرية الطويلة الواقعة جنوب غرب ناحية تل تمر في ريف الحسكة شمالي سوريا.

وأضافت المصادر أن القرية مأهولة بالسكان وتقع بالقرب من الطريق الدولي M4، لافتة إلى أن القصف انطلق من قريتي الأربعين وليلان الواقعتين تحت سيطرة القوات التركية وحلفائها.

من جهة أخرى، ذكر ناشطون سوريون أن قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها المنتشرة ضمن مناطق "نبع السلام"، استهدف مناطق تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والقوات الحكومية غربي تل تمر.

وأضاف الناشطون، أنه عقب ذلك استهدفت قوات الجيش السوري بالرشاشات الثقيلة والقذائف مواقع الفصائل الموالية لأنقرة، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ويذكر أن أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 21 مقاتلًا، من أفراد الجيش السوري وتدمير مدفعين وقاذفتين للصواريخ في قصف تركي بعد مقتل جنديين تركيين في إدلب.

ودخل وقف إطلاق النار الذي وقعته روسيا مع تركيا، بشأن منطقة إدلب السورية، حيز التنفيذ.

في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على وقف العمليات العسكرية في محافظة إدلب السورية، وذلك بعد محادثات دامت لمدة 6 ساعات، 3 منها كانت على انفراد بين الرئيسين فقط.

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لجيش التركي قصف فيه سوريا ريف الحسكة

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