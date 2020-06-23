الغندور يكشف آخر تطورات حالة أسرته الصحية





وكتب الغندور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "الحمد لله رب العالمين زوجتي و بنتي زينة سلبية المسحة و غدا نتيجة مسحة مروان و انا ان شاء الله و بشكر كل الناس اللي دعولي من كل قلبي و اتمني الشفاء لكل مريض و الحمد و الشكر لله رب العالمين".





يذكر أن الغندور أعلن منذ ايام اصابة ابنته بالفيروس وقرر عدم ظهور في برنامجه الذي يذاع علي قناة الزمالك حرصا علي صحة من حوله.





وحرص العديد من نجوم الكرة على الاطمئنان علي صحة الغندور وابنته ومنهم نجوم النادي الأهلي وجهازه الفني.

طمأن الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، جماهيره على حالته الصحية وذلك بعد تعرض ابنته الصغرى زينة للاصابة بفيروس كورونا المستجد.