انتحار منتج سينمائي عالمي متأثرا بالاكتئاب

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
مي مرسي
انتحر المنتج السينمائي ستيف بينج، وحزنت عليه صديقته ليز هيرلي حيث شاركت منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" معبرة فيه عن مدى حزنها بسبب وفاة شريكها ووالد ابنها والذي توغى عن عمر ناهز الـ55 عام وكان يسكن ف منطقة لوس أنجلوس يوم الإثنين.

وعبرت "هيرلي" عن حزنها بسبب وفاته قائلة "كان وقتنا معًا سعيدًا للغاية وأنا أنشر هذه الصور لأنه على الرغم من أننا مررنا ببعض الأوقات الصعبة، إلا أنها ذكريات رائعة ورائعة لرجل لطيف".

وطبقا لبعض المواقع فإن المنتج ستيف بينج قام بالإنتحار من خلال القفز من الطايق السابع والعشرين حيث أنه كان مكتئب في الفترة الأخيرة بسبب الحظر.

ونعاه الرئيس السابق بيل كلينتون لما كان بينهم من علاقة صداقة قوية وعبر عن حونه ببعض الكلمات التي تعبر عن الحزن والأسى قائلا "كان لديه قلب كبير، وكان على استعداد للقيام بكل ما في وسعه لصالح الناس والأسباب التي يؤمن بها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كلينتون فيه ستيف بينج انتحار الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لموجهة ريال مايوركا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته الكبرى مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يومين

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. الزمالك يفاجئ كارتيرون

منذ 14 دقيقة

تحديد مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ 35 دقيقة

تفاصيل تعاقد الزمالك مع الصفقة المدوية

منذ حوالي 4 ساعات

قرارات الحكومة لحماية أصحاب الأمراض المزمنة بعد إلغاء الحظر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلق على السخرية من عبارته الشهيرة "وعي المواطنين"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

فى اليوم العالمي لمنع الانتحار.. 5 مشاهير أنهوا حياتهم بأنفسهم

تقرير: يوتيوب يحذف ملايين المقاطع والقنوات والتعليقات المخالفة

شقيق "منتحر العمرانية": كان مكتئبا.. وعندما دخلت غرفته وجدته "شانق نقسه"

كيف تتغلب على الاكتئاب؟

"هبقى سعيد لو اشتغلت معاها".. شريف منير يكشف مفاجأة لمنى فاروق بعد تهديدها بالانتحار

مواقع التواصل الاجتماعي تتحول لسرادق عزاء بعد وفاة محمد حسني مبارك

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

01:55 م

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

03:53 م

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!