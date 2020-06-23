انتحار منتج سينمائي عالمي متأثرا بالاكتئاب

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انتحر المنتج السينمائي ستيف بينج، وحزنت عليه صديقته ليز هيرلي حيث شاركت منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" معبرة فيه عن مدى حزنها بسبب وفاة شريكها ووالد ابنها والذي توغى عن عمر ناهز الـ55 عام وكان يسكن ف منطقة لوس أنجلوس يوم الإثنين.



وعبرت "هيرلي" عن حزنها بسبب وفاته قائلة "كان وقتنا معًا سعيدًا للغاية وأنا أنشر هذه الصور لأنه على الرغم من أننا مررنا ببعض الأوقات الصعبة، إلا أنها ذكريات رائعة ورائعة لرجل لطيف".



وطبقا لبعض المواقع فإن المنتج ستيف بينج قام بالإنتحار من خلال القفز من الطايق السابع والعشرين حيث أنه كان مكتئب في الفترة الأخيرة بسبب الحظر.



ونعاه الرئيس السابق بيل كلينتون لما كان بينهم من علاقة صداقة قوية وعبر عن حونه ببعض الكلمات التي تعبر عن الحزن والأسى قائلا "كان لديه قلب كبير، وكان على استعداد للقيام بكل ما في وسعه لصالح الناس والأسباب التي يؤمن بها".

