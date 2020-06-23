تعافي وخروج 51 حالة كورونا من مستشفى قنا العام حتى الآن

أعلن كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، خروج 51 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قنا العام منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس حتى الآن.





وتفقد شلبي مخازن الأدوية والمستلزمات الوقائية، موضحا أنها تكفي لسد الاحتياجات المستقبلية للأطباء والمرضى المعزولين بالمستشفى وكذلك مرضى العزل المنزلي.





وأوضح أن العمل بالمستشفى يسير وفق منظومة متكاملة لفحص المواطنين المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد حيث يتم تسجيل البيانات الشخصية للمرضى بدءا من دخولهم المستشفى ثم فحصهم بغرفة الفحص وأخذ العينات وعزلهم بالمستشفى لحين ورود نتائج العينات وحجز الحالات المؤكدة في أماكن العزل لتلقي العلاج اللازم والحالات الخفيفة منها يتم عزلها منزليا مع صرف العلاج اللازم لها.





وأضاف السكرتير العام أن اللجنة تأكدت من انتظام الأطباء وهيئة التمريض في العمل حيث تم الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف وجداول النوبتجيات اليومية بجانب متابعة مستوى النظافة العامة بالمستشفى والاشتراطات البيئية وعملية الفصل الآمن للمخلفات الطبية الخطرة موجها مسئولى المستشفى بضرورة تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بصرف البروتوكول العلاجي للمخالطين.





جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل لمتابعة انتظام حضور الأطباء وفرق التمريض وكذا توافر المستلزمات الطبية الوقائية والأدوية.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.