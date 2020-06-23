العشري: قرار عودة الدوري لم يلتفت لهذا الاعتبار!

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أن قرار عودة النشاط الرياضي واستئناف مسابقة الدوري المحلي، لم يضع في اعتباره خضوع اللاعبين لفترة اعداد كافية.





وقال العشري خلال مداخلة هاتفية على إذاعة "أون سبورت": "أجرينا المسحة الأولى، والثانية يوم السبت القادم، وعودة النشاط الرياضي قرار دولة لا خلاف عليه، وجميعنا نريد عودة مسابقة الدوري لكن نبدأ بالموسم القادم وإلغاء الحالي".





وأضاف: "نحتاج لفترة إعداده ليست أقل من شهرين، الحالة البدنية للاعبين لا تتحمل هذا الصغط، لا أعتقد أن اللاعبين سيتحملون فترة إعداد قصيرة المدى لاستكمال الموسم الحالي والموسم القادم أيضا، أتحدث بلسان جميع المدربين".



