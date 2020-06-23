وزيرة الصحة: نحرص على تقديم خدمة آمنة لجميع المرضى (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها قامت بزيارة لمستشفى أم المصريين كنموذج لمستشفيات الصحة التي تقدم خدمتي علاج كورونا والمسارات الأخرى للمرضى العاديين، مشددة على حرصهم على تقديم الخدمة الآمنة لجميع المرضى.





وأوضحت "هالة زايد"، خلال حوارها مع مراسل الفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن تواجدها بمدينة 6 أكتوبر بصحبة محافظ الجيزة للاطمئنان على التفعيل الأمثل لمبادرة الرئيس لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة ليصبحوا اكثر قدرة على مواجهة فيروس كورونا.





وتابعت وزيرة الصحة والسكان: لاحظنا انخفاض عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة وعزوف المواطنين عن التوجه للمستشفيات لطلب العلاج خلال الفترة الأخيرة، مما أدى لضعف قدرتهم على مواجه كورونا وحرصنا على توزيع العلاج للمواطنين لمدة 3 شهور سواء نفقة الدولة أو التأمين الصحي.











