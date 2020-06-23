وزيرة الصحة: نحرص على تقديم خدمة آمنة لجميع المرضى (فيديو)
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:28 م
رقية جمال
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها قامت بزيارة لمستشفى أم المصريين كنموذج لمستشفيات الصحة التي تقدم خدمتي علاج كورونا والمسارات الأخرى للمرضى العاديين، مشددة على حرصهم على تقديم الخدمة الآمنة لجميع المرضى.
وأوضحت "هالة زايد"، خلال حوارها مع مراسل الفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن تواجدها بمدينة 6 أكتوبر بصحبة محافظ الجيزة للاطمئنان على التفعيل الأمثل لمبادرة الرئيس لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة ليصبحوا اكثر قدرة على مواجهة فيروس كورونا.
وتابعت وزيرة الصحة والسكان: لاحظنا انخفاض عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة وعزوف المواطنين عن التوجه للمستشفيات لطلب العلاج خلال الفترة الأخيرة، مما أدى لضعف قدرتهم على مواجه كورونا وحرصنا على توزيع العلاج للمواطنين لمدة 3 شهور سواء نفقة الدولة أو التأمين الصحي.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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