شريهان تدعو لرجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

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بعد تدهور الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي، وفقدانها للوعي مرة آخرى.



قامت الفنانة شريهان بالدعاء لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".



حيث كتبت شريهان قائلة: "هو الله تعالى هو الذي خلق ويهدي، يطعم ويسقي يشفي ويمرض وكما قال سيدنا ابراهيم عليه السلام تأدبا مع ربه عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين".



وتابعت: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنها، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد يا الله".



واختتمت: "اسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، واسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، واسألك برحمتك التي وسعت كل شئ لا إله إلا أنت يا مغيث أغيثها يا مغيث أغيثها، يا مغيث أغيثها، رجاء الجداوي".