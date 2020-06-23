أميان وتولوز يهبطان لدوري الدرجة الأولى الفرنسي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
وكالات

يبدو أن ناديا أميان وتولوز، خسرا معركتهما ضد الهبوط من الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.


وكانت الرابطة الفرنسية لدوري المحترفين، أكدت أن الجمعية العمومية صوتت على الإبقاء على 20 ناديا في بطولة الدوري الممتاز.


وكان كلا الناديين، احتلا المركزين الأخيرين في الترتيب الذي قامت رابطة الدوري الفرنسي باحتسابه، حينما أنهت الرابطة الموسم بشكل مبكر في 30 أبريل الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.


وتسبب هذا في هبوط الفريقين، مع صعود كل من لوريان ولنس من الدرجة الثانية ليحلا محلهما.


ونجح أميان وتولوز في انتزاع حكم قضائي يلزم رابطة الدوري الفرنسي بإعادة النظر في شكل الدوري للموسم المقبل، لكن الرابطة أكدت التصويت على الإبقاء على 20 ناديا في المسابقة.


وذكرت الرابطة أن الجمعية العمومية وافقت على هذا القرار، اليوم الثلاثاء، بنسبة 5ر74 من الأصوات.


ومن المتوقع أن يصوت الاتحاد الفرنسي للعبة، على مشروع اتفاقيته مع الرابطة بما فيها نظام ال 20 ناديا، في جمعيته العمومية يوم الجمعة المقبل.


وذكرت الرابطة أن المجلس سيجتمع في وقت متأخر من يوم الجمعة المقبل، لاعتماد المواعيد العامة لمسابقاته في موسم 2020/2021.

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