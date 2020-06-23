ليفربول ضد كريستال بالاس.. اعرف موعد المباراة والقنوات الناقلة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:14 م
ليفربول ضد كريستال بالاس
ليفربول ضد كريستال بالاس
ليفربول ضد كريستال بالاس.. اعرف موعد المباراة والقنوات الناقلة

تصدرت مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس مؤشرات بحث "جوجل" اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020 في مصر، حيث يريد عشاق الريدز معرفو حسم الدوري الإنجليزي الممتاز لأصدقاء محمد صلاح اللاعب الدولي المصر، وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

وعن موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ستقام المباراة غدًا الأربعاء الموافق يوم 24 يونيو 2020 في تمام الساعة 9:15 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10:15 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 11:15 مساءًا بتوقيت الإمارات.

تفاصيل مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

ويأمل ليفربول في تعويض التعادل الأخير ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد والذي كان سلبيا في ظل غياب النجمين محمد صلاح و أندرو روبيرتسون.

ويدخل كريستال بالاس تلك المباراة دون ضغوطات بعد ضمان البقاء بين الكبار في البريميرلييج بالأخص بعد تحقيقه فوزا كبيرا في الجولة الماضية ضد بورنموث صاحب المركز الثامن عشر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

تمتلك مجموعة قنوات بين سبورت bein sportK، حق البث الحصري للدوري الإنلجيزي، ويمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس قنوانت بي إن سبورتس 1و2و11..

ليفربول ضد كريستال بالاس.. اعرف موعد المباراة والقنوات الناقلة

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