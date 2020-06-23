ننشر ضوابط التعليم المنظمة لعمل مديري عموم الإدارات التعليمية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:16 م
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
أشاد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، بجهود المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة وقيامهم بمهمة وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد؛ بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع مديري عموم الإدارات التعليمية بالمحافظات؛ لمناقشة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء انعقاد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وأرسل نائب الوزير، لمديري عموم الإدارات التعليمية، الضوابط التالية:

تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة السابعة والنصف (7:30) صباحًا، وارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة)، وتلك مسئولية مباشرة لكل من "رئيس لجنة السير – مراقب أول اللجنة – مراقب".


عضو لجنة الإدارة بلجنة السير هو المسئول عن تنفيذ الإجراءات ومتابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات بالإدارة التعليمية في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا، على أن يتم إرسالها لمديرية التربية والتعليم ومن ثم ترسل مجمعة لغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.
تكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير عدد (10) من المعلمين أو الإداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير، وذلك لمتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة.

تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم وذلك حتي الساعة التاسعة صباحًا وبعد انتهاء التعقيم يتم اصطحاب الطلاب إلى لجانهم بتواجد الملاحظين.

تواجد كل من "المعاونين – عدد (2) عامل – العضو القانوني باللجنة " لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الطالب واستلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم وكذلك ماكينة تغليف الأحذية وذلك تحت مسؤولية وإشراف مراقب أول اللجنة.

استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" على أن يسمح لعضو من التطوير التكنولوجي (ليس لديه أقارب باللجنة حتى الدرجة الرابعة وكتابة إقرار موانع بذلك) بالتواجد من الساعة (7.30 صباحًا) حتى الساعة (9.30 صباحًا)، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

تكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم الوقائية والنظافة الداخلية والخارجية بلجنة السير، على أن ترسل إلي لجنة الادارة التابع لها.

تكليف التوجيه المالي والإداري بمتابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية وإعداد تقرير يومي مفصل يرسل إلى غرفة عمليات الإدارة التعليمية والذي بدوره يرسل إلى غرفة عمليات المديرية ثم إلى غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم قياس الحرارة طارق شوقي امتحانات الثانوية الكمامة الطبية الثانوية العامة التربية والتعليم

أخبار تهمك

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته الكبرى مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة كبرى تهدد الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلق على السخرية من عبارته الشهيرة "وعي المواطنين"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ يوم

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

آخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يوم

تفاصيل تعاقد الزمالك مع الصفقة المدوية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

غرفة عمليات لمتابعة امتحان الصف الأول الثانوي بالفيوم

أطقم طبية لمتابعة 30 ألف طالب سيؤدون امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

كمامات ومطهرات.. وزير التعليم يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بامتحانات الثانوية

رئيس امتحانات الثانوية العام عن تزاحم المعلمين لتقديم الاعتذار: "ماحدش يتخض"

أول تعليق من رئيس امتحانات الثانوية العامة على اعتذار المعلمين عن المشاركة

محافظ البحيرة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. ويوجه بالصيانة الدورية لبوابات التعقيم (صور)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

01:55 م

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

01:22 م

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

09:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!