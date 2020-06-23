مدرس بالكلية الإكليريكية: أداء الامتحانات بنظام تقديم الأبحاث

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:14 م
القس يوحنا فايز
القس يوحنا فايز
حازم رفعت
قال القمص يوحنا فايز، مدرس العهد الجديد بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس في القاهرة، إن طريقة أداء الامتحانات لطلاب الكليات والمعاهد القبطية قد تمت بنظام تقديم الأبحاث.

وأكد أن نظام أداء الامتحانات للطلاب الدور الثاني سيكون بنظام تقديم الأبحاث فقط وليس على نظام الامتحان التحريري.

وأوضح فايز لبوابة الفجر، أن نظام المحاضرات لطلاب الكليات والمعاهد سيتم إتباعة بحسب قرار المجلس الأعلى للجامعات إذا يتم بطريقة الأون لاين أو بنظام المحاضرات داخل المدرجات.

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وكان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قال، إن اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، سوف تجتمع السبت المقبل، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير، بشأن فتح أبواب دور العبادة لأداء الشعائر اليومية وتعليق الصلوات الأسبوعية مثل صلاة الجمعة وقداسات الأحد أو الجمعة. 

وأكد "حليم" في تصريحاته، أن اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس سوف تتأخذ القرارات المناسبة بشأن فتح أبواب الكنائس وعودة الصلاة بها وفقًا لما قررته الحكومة، موضحا أنه سوف نبدأ بالمحافظات الأقل تضررا وبأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة.

وأعلنت الأسقفية الإنجيلية برئاسة المطران منير حنا، أنها تتباحث في الوقت الحالي مع قادة الكنيسة إجراءات تطبيق القرارات التي صدرت من قبل رئاسة مجلس الوزراء، بشأن فتح أبواب الكنائس بداية من السبت المقبل واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

فيما قرر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عقد اجتماع صباح الغد الأربعاء مع اعضاء المجلس الانجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، عبر وسائل التواصل الإليكتروني لمناقشة تنظيم فتح الكنائس في ضوء القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بفتح دور العبادة اعتبارًا من السبت القادم. 

وكانت الطائفة الإنجيلية قد شكلت لجنة في نهاية مايو الماضي، لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، على أن يتم إقرارها في اجتماع للمجلس الملي الإنجيلي، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح.

وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًّا صباح اليوم للإعلان عن إجراءات العودة التدريجية في فتح دور العبادة والمقاهي والمطاعم والمنشآت الثقافية.

وكان المجلس الإنجيلي العام التابع للطائفة الإنجيلية بمصر، قد عقد اجتماعه للبت في أخذ قرارات جديدة وتحسم موقفها بشأن قرارات مجلس الوزراء الأخير بشأن تخفيض.

وأكد مصدر كنسي، لبوابة الفجر، أن المجلس الإنجيلي يجري حاليًا مناقشة قرار الحكومة بشأن السماح بفتح دور العبادة بصفة يومية وتعليق الصلوات الأسبوعية مثل صلاة الجمعة وقداسات الأحد أو الجمعة. 

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