مدرس بالكلية الإكليريكية: أداء الامتحانات بنظام تقديم الأبحاث

قال القمص يوحنا فايز، مدرس العهد الجديد بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس في القاهرة، إن طريقة أداء الامتحانات لطلاب الكليات والمعاهد القبطية قد تمت بنظام تقديم الأبحاث.

وأوضح فايز لبوابة الفجر، أن نظام المحاضرات لطلاب الكليات والمعاهد سيتم إتباعة بحسب قرار المجلس الأعلى للجامعات إذا يتم بطريقة الأون لاين أو بنظام المحاضرات داخل المدرجات.

وأوضح فايز لبوابة الفجر، أن نظام المحاضرات لطلاب الكليات والمعاهد سيتم إتباعة بحسب قرار المجلس الأعلى للجامعات إذا يتم بطريقة الأون لاين أو بنظام المحاضرات داخل المدرجات.





وكان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قال، إن اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، سوف تجتمع السبت المقبل، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير، بشأن فتح أبواب دور العبادة لأداء الشعائر اليومية وتعليق الصلوات الأسبوعية مثل صلاة الجمعة وقداسات الأحد أو الجمعة.





وأكد "حليم" في تصريحاته، أن اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس سوف تتأخذ القرارات المناسبة بشأن فتح أبواب الكنائس وعودة الصلاة بها وفقًا لما قررته الحكومة، موضحا أنه سوف نبدأ بالمحافظات الأقل تضررا وبأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة.





وأعلنت الأسقفية الإنجيلية برئاسة المطران منير حنا، أنها تتباحث في الوقت الحالي مع قادة الكنيسة إجراءات تطبيق القرارات التي صدرت من قبل رئاسة مجلس الوزراء، بشأن فتح أبواب الكنائس بداية من السبت المقبل واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.



