البورصة الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب الاتفاق التجاري مع الصين

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:07 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع وبلغ المؤشر ناسداك مستوى قياسيا مرتفعا، إذ تلقى المستثمرون إشارات مشجعة من تأكيدات بأن الاتفاق التجاري مع الصين قائم، بينما تبشر بيانات إيجابية لأنشطة الشركات من أوروبا بالخير لمسوحات أمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 134.43 نقطة أو ما يعادل 0.52 بالمئة إلى 26159.39 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 20.84 نقطة أو ما يعادل 0.67 بالمئة إلى 3138.70 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 74.35 نقطة أو ما يعادل 0.74 بالمئة إلى 10130.83 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

الاتفاق التجاري بين امريكا والصين

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