افتتاح أحدث جهاز تفتيت في كلي جامعة المنصورة (صور)

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
شهد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، افتتاح عمليات تطوير وتحديث وحدة التفتيت بمركز جراحة الكلى والسالك البولية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور باسم صلاح مدير مركز جراحة الكلى والسالك البولية، الدكتور أحمد شومة رئيس قسم المسالك البولية، الدكتور أيمن الرفاعي نائب مدير المركز، الدكتور محمد أبو الغار نائب مدير المركز ومدير العيادات الخارجية، الدكتور خالد شعير رئيس وحدة التفتيت.

وتشمل العمليات تشغيل أحدث جهاز لتفتيت حصوات الكلى، الحالب، المثانة، فى إطار تطوير وتحديث بعض الوحدات بالمركز.

اقرأ أيضا.. إنقاذ حياة مريضة كورونا بتركيب جهاز ضربات قلب 

أنشئت وحدة التفتيت بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية عام 1989 م وتقوم الوحدة بتفتيت الحصوات لعدد ٥٤٠ حالة سنويا بمعدل 6 جلسات للحالة 

وانضم حديثا الى المنظومة الطبية بالمركز جهاز التفتيت الجديد وهو أحدث جهاز تم تركيبه وتشغيله في يونيو 2020 م ويعتبر أول جهاز من هذا الموديل يتم تركيبه في مصر بتكلفة إجمالية 10.8 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة والموارد الذاتية للمركز .

يمتاز بإمكانية تحديد الحصوات بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية في نفس الوقت مع التحديد التلقائي لحجم ومكان الحصوات ويستطيع الجهاز تفتيت أصلد أنواع الحصوات فى جلسة واحدة.

ويمتاز أيضا بإمكانية تغيير الحجم البؤري للموجات الصدمية ليتناسب مع حجم الحصوات ولتقليل الضرر على نسيج الكلى.

وعلي صعيد آخر، عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

وأعلن الدكتور أشرف طارق حافظ نائب ريس الجامعة للدراسات العليا والبحوث عن نتيجة جائزة افضل قسم علمي بالجامعة لعام 2019م، حيث فاز كل من الأقسام التالية:

مجال العلوم الطبية: قسم الكيمياء الدوائية بكلية الصيدلة.
مجال العلوم الأساسية: قسم أمراض النبات بكلية الزراعة.

كما تم الاعلان عن نتيجة جائزة افضل عالم مغترب من الجامعة لعام 2019 م حيث فاز بالجائزة الدكتور أحمد محمد حسين القناوى المدرس بقسم الدراسات الاجتماعية بكلية التربية بالجامعة.

كما وفاق المجلس على قبول التبرع من عادل عرفة بمبنى لوحدة زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى.

افتتاح أحدث جهاز تفتيت في كلي جامعة المنصورة (صور)
افتتاح أحدث جهاز تفتيت في كلي جامعة المنصورة (صور)
افتتاح أحدث جهاز تفتيت في كلي جامعة المنصورة (صور)
افتتاح أحدث جهاز تفتيت في كلي جامعة المنصورة (صور)
افتتاح أحدث جهاز تفتيت في كلي جامعة المنصورة (صور)
افتتاح أحدث جهاز تفتيت في كلي جامعة المنصورة (صور)
افتتاح أحدث جهاز تفتيت في كلي جامعة المنصورة (صور)
افتتاح أحدث جهاز تفتيت في كلي جامعة المنصورة (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا عزل المنصورة طب المنصورة المنصورة الفجر

أخبار تهمك

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يوم

أزمة كبرى تهدد الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته الكبرى مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يعلق على السخرية من عبارته الشهيرة "وعي المواطنين"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل تعاقد الزمالك مع الصفقة المدوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة المنصورة يتفقد دورين مكاتب إدارية بمركز جراحة الجهاز الهضمي (صور)

رئيس جامعة المنصورة يفتتح التجديدات بفرع مركز الكلى بمنية سمنود بتكلفة 11 مليون جنيه

رئيس جامعة بني سويف: لا توجد خسائر بشرية بحريق المستشفى الجامعي

محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بزراعة 3 آلاف حالة كلي بمركز المنصورة

تشغيل أول جهاز تفتيت حصوات بمستشفيات وزارة الصحة في الدقهلية

مركز جراحات الكلى بجامعة المنصورة ينظم ندوة "مباديء جراحات المناظير في المسالك البولية"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

01:55 م

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

01:22 م

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

09:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!