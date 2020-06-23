افتتاح أحدث جهاز تفتيت في كلي جامعة المنصورة (صور)

شهد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، افتتاح عمليات تطوير وتحديث وحدة التفتيت بمركز جراحة الكلى والسالك البولية.





جاء ذلك بحضور الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور باسم صلاح مدير مركز جراحة الكلى والسالك البولية، الدكتور أحمد شومة رئيس قسم المسالك البولية، الدكتور أيمن الرفاعي نائب مدير المركز، الدكتور محمد أبو الغار نائب مدير المركز ومدير العيادات الخارجية، الدكتور خالد شعير رئيس وحدة التفتيت.





وتشمل العمليات تشغيل أحدث جهاز لتفتيت حصوات الكلى، الحالب، المثانة، فى إطار تطوير وتحديث بعض الوحدات بالمركز.





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أنشئت وحدة التفتيت بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية عام 1989 م وتقوم الوحدة بتفتيت الحصوات لعدد ٥٤٠ حالة سنويا بمعدل 6 جلسات للحالة





وانضم حديثا الى المنظومة الطبية بالمركز جهاز التفتيت الجديد وهو أحدث جهاز تم تركيبه وتشغيله في يونيو 2020 م ويعتبر أول جهاز من هذا الموديل يتم تركيبه في مصر بتكلفة إجمالية 10.8 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة والموارد الذاتية للمركز .





يمتاز بإمكانية تحديد الحصوات بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية في نفس الوقت مع التحديد التلقائي لحجم ومكان الحصوات ويستطيع الجهاز تفتيت أصلد أنواع الحصوات فى جلسة واحدة.





ويمتاز أيضا بإمكانية تغيير الحجم البؤري للموجات الصدمية ليتناسب مع حجم الحصوات ولتقليل الضرر على نسيج الكلى.





وعلي صعيد آخر، عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.





وأعلن الدكتور أشرف طارق حافظ نائب ريس الجامعة للدراسات العليا والبحوث عن نتيجة جائزة افضل قسم علمي بالجامعة لعام 2019م، حيث فاز كل من الأقسام التالية:





مجال العلوم الطبية: قسم الكيمياء الدوائية بكلية الصيدلة.

مجال العلوم الأساسية: قسم أمراض النبات بكلية الزراعة.





كما تم الاعلان عن نتيجة جائزة افضل عالم مغترب من الجامعة لعام 2019 م حيث فاز بالجائزة الدكتور أحمد محمد حسين القناوى المدرس بقسم الدراسات الاجتماعية بكلية التربية بالجامعة.





كما وفاق المجلس على قبول التبرع من عادل عرفة بمبنى لوحدة زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى.



