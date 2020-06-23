محمد محسن يغني حب العمر لعامر منيب

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:10 م
محمد محسن
محمد محسن
نور طلعت
نشر الفنان محمد محسن عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" مقطع فيديو وهو يغني كليب "حب العمر" للفنان الراحل عامر منيب، كتكريمًا وإهداء له.

ونال الفيديو إعجاب الجمهور حيث أشاد الجميع بأدائه في غناء الأغنية.
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وفي سياق آخر، طرح محمد محسن مؤخرًا أغنية جديدة تحمل عنوان "عطشان"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات مصطفى إبرهيم، ألحان محمد محسن، توزيع موسيقى رفيق عدلى، مكساج وماستر أسامة الهندي، إخراج محمد خيري.

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