مؤشر سوق دبي المالي يصعد 1.4% في ختام جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:24 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير


أنهي سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.42% رابحاً 29.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2120.66 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 298.29 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 350.6 مليون سهم محققة ما قيمته 332.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4902 صفقة لعدد 31 سهماً.


 وصعدت 6 قطاعات  بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها قطاعي العقارات والاتصالات بنسبة 2.19%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.38%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.97%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.29%.
 
وقفز 22 سهماً بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 8.18%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 7.40%، فيما تراجعت 8 أسهم، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.66%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.67%، فيما تصدر سهم شركة إعمار مولز قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 48.5 مليون ورقة بقيمة 68.5 مليون درهم.

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