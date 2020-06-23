ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:19 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.18% رابحاً 59.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5121.16 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.49% رابحاً 82.26 نقطة ليغلق عند مستوى 5588.18 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% رابحاً 14.21 نقطة ليغلق عند مستوى 4199.25 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.48% رابحاً 19.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4180.22 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 184.6 مليون سهم بقيمة 43.4 مليون دينار كويتى عبر 8818 صفقة.


 وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.20%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%.

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