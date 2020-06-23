عاجل.. تحديد موعد عودة الدوري المصري

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بأن عودة بطولة الدوري العام والأنشطة الرياضية ستكون في الموعد المحدد له مسبقا.





وخلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل قال مدبولي : "فتح الأندية الرياضة ومراكز الشباب بالسماح بـ25% من الطاقة الاستيعابية بداية من يوم السبت".





وتابع مدبولي : "‏عودة الأنشطة الرياضة في المواعيد التي أعلنها وزير الشباب والرياضة بما في ذلك الدوري العام".





وأكد رئيس الوزراء : "وزير الرياضة سيعرض بالتفصيل مرة أخرى تلك الخطط لعودة الأنشطة الرياضية المختلفة والدوري والمسابقات الرياضية لكل الاتحادات وفقا لما حددته الدولة".





وأضاف: " وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة متمسكة بالإجراءات الاحترازية مع عودة عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن الدولة تتجه للفتح التدريجي لكافة الأنشطة".





يذكر أن توقف النشاط الرياضي في مصر لمدة دامت أكقر من ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، ومن جانيه قرر رئيس الوزراء بعودة النشاط مرة أخرى.