مجلس الأهلي يجتمع برئاسة الخطيب

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:16 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي نبوي
انطلق منذ قليل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي الرياضية، وكذلك خطة الاستعداد للمرحلة القادمة بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء التي صدرت اليوم وجاء من بينها فتح الأندية والتأكيد على استكمال جميع المنافسات في كل المسابقات الرياضية.

يأتي على مائدة المجلس أيضًا مناقشة التقرير المقدم من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي بشأن فروع النادي الثلاثة وتعقيمها والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم التجهيز لها لضمان سلامة كل الأفراد.

كما يستعرض المجلس نتيجة الاجتماع الذي عقدته اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقي مع قطاع النشاط الرياضي بهدف الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية عند استئناف التدريبات خلال الأيام القليلة القادمة.

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محمود الخطيب لاجراءات رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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