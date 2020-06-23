البورصة تتأثر إيجابياً بقرارات مجلس الوزراء وتربح 2.7 مليار جنيه
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:10 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، تجاوباً مع قرارات مجلس الوزراء و الذى سيمتد أثره الايجابى خلال تداولات الأربعاء لحين ظهور نتائج هذا الفتح الجزئى للأنشطة الاقتصادية و التجارية.
وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 582.241 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1663 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12371 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4146 نقطة.
وينص ملخص القرارات رئاسة الوزراء بداية من يوم السبت القادم علي الأتي :
١- فتح مساحة التحرك للمواطنين ليكون حظر التجوال من ١٢ منتصف الليل وحتي ٤ الفجر
٢- اعادة فتح المطاعم والمقاهي بطاقة استيعابية ٢٥٪ فقط لغاية الساعة ١٠ مساء مع منع استخدام الشيشة
٣- اعادة فتح النوادي ومراكز الشباب الرياضية والاجتماعية
٤- استمرار غلق المتنزهات والشواطيء العامة حتى اشعار اخر
٥- فتح وسائل النقل الجماعي من ١٢ منتصف الليل ويبدا من ٤ الفجر
٦- فتح دور العبادة لاداء الشعائر اليومية ماعدا الصلوات الجماعية الاسبوعية سواء في المساجد او الكنائس
٧- استمرار غلق ادوار المناسبات للافراح وما شابه حتى اشعار اخر
٨- السماح بفتح دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية ٢٥٪ فقط منها
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