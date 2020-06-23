البورصة تتأثر إيجابياً بقرارات مجلس الوزراء وتربح 2.7 مليار جنيه

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:10 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، تجاوباً مع قرارات مجلس الوزراء و الذى سيمتد أثره الايجابى خلال تداولات الأربعاء لحين ظهور نتائج هذا الفتح الجزئى للأنشطة الاقتصادية و التجارية.

 وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 582.241 مليار جنيه.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1663 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12371 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4146 نقطة.


وينص ملخص القرارات رئاسة الوزراء بداية من يوم السبت القادم علي الأتي :

١- فتح مساحة التحرك للمواطنين ليكون حظر التجوال من ١٢ منتصف الليل وحتي ٤ الفجر

٢- اعادة فتح المطاعم والمقاهي بطاقة استيعابية ٢٥٪؜ فقط لغاية الساعة ١٠ مساء مع منع استخدام الشيشة

٣- اعادة فتح النوادي ومراكز الشباب الرياضية والاجتماعية

٤- استمرار غلق المتنزهات والشواطيء العامة حتى اشعار اخر

٥- فتح وسائل النقل الجماعي من ١٢ منتصف الليل ويبدا من ٤ الفجر

٦- فتح دور العبادة لاداء الشعائر اليومية ماعدا الصلوات الجماعية الاسبوعية سواء في المساجد او الكنائس

٧- استمرار غلق ادوار المناسبات للافراح وما شابه حتى اشعار اخر

٨- السماح بفتح دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية ٢٥٪؜ فقط منها

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