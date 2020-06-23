توقعات بتراجع مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 25%

أظهرت توقعات صدرت اليوم أن مبيعات السيارات الأوروبية سوف تتراجع بنسبة 25% هذا العام، عقب أن دفع تفشي فيروس كورونا المصانع وقاعات العرض لإغلاق أبوابها، مما أدى لانهيار الطلب.









وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رابطة مصنعي السيارات القول في أول توقعات لها من يناير الماضي، قبل أن يضرب فيروس كورونا المنطقة إنه من المتوقع انخفاض المبيعات في دول الاتحاد الأوروبي إلى 6ر9 مليون وحدة، مقارنة بـ 8ر12 مليون العام الماضي.







