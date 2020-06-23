وزراء الخارجية العرب يؤكدون الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:13 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، منذ قليل، بأن وزراء الخارجية العرب أكدوا الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا.

 

وكان وزير الخارجية ‫ سامح شكري، شارك اليوم الثلاثاء، فى الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التى عُقدت بطلب من مصر، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

 

استهل "شكري" مشاركته فى الاجتماع بتوجيه الشكر لكل من نظيره العُمانى "يوسف بن علوى" الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، ونظرائه وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة، والأمين العام للجامعة، على سرعة الاستجابة لطلب مصر عقد اجتماع طارئ لبحث تطورات الأزمة الليبية.

 

وجدد الوزير، التأكيد على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، حيث حرصت القاهرة على العمل عبر كافة الوسائل الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين من أصحاب التوجهات الوطنية، وانخرطت فى جميع المبادرات الدولية الهادفة للتوصل لتسوية سياسية فى ليبيا، وصولاً إلى احتضان المبادرة السياسية (الليبية - الليبية)، التى أطلقها رئيس مجلس النواب الليبي، وقائد الجيش، بمشاركة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم 6 من يونيو الجاري، والتى جاءت متسقة بشكل كامل مع خلاصات برلين والقرارات الدولية ذات الصلة بليبيا.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزراء الخارجية العرب وحدة ليبيا ليبيا الاراضى الليبيه

أخبار تهمك

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل تعاقد الزمالك مع الصفقة المدوية

منذ ساعة و 28 دقيقة

أزمة كبرى تهدد الأهلي بسبب فايلر

منذ أقل من ساعتين

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يوم

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ أقل من ساعتين

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول في موقف محرج بسبب محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ يوم

أزمة جديدة داخل جدران النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن موعد عودة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

الجامعة العربية تؤكد على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا

مصر: لن نسمح بالعبث بأمن ليبيا ودول الجوار

وزير الخارجية: نسعى لتفعيل دور الاتحاد الأفريقي في تسوية الأزمة الليبية

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة عن تمويل بناء سد النهضة

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

السودان يعلن التوافق مع مصر وإثيوبيا على 90 بالمئة من النقاط الخلافية بشأن سد النهضة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:27 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

01:22 م

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

01:55 م

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

09:06 ص

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

08:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!