آخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:09 م
طاهر محمد
طاهر محمد
محمد جمال
اقترب النادى الأهلى من التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وكان محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى خلال الأسبوع الماضي عقد جلسة مع المهندس محسن صلاح رئيس المقاولون العرب وطلب التعاقد مع اللاعب رسميًا .

وحدد المقاولون العرب طلباته وهى الحصول علي 40 مليون جنيه بجانب لاعببن من الأهلي مقابل انتقال طاهر محمد طاهر للقلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وجاري تحديد اسمين من بين ناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن وحسين السيد، للحصول على خدماتهم والانتقال للذئاب على سبيل الإعارة ضمن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر


اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من إعلان التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي يرغب منذ فترة في ضم طاهر محمد في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق ولتعويض رحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.


وطلب نادي المقاولون العرب التعاقد مع لاعبين من أصل 4 أسماء حددهم من الأهلي وهم كل من ناصر ماهر وحسين السيد وأحمد ياسر ريان وباسم علي حسب ما طلب عماد النحاس المدير الفني للفريق.

ولا يمانع الأهلي في مطالب المقاولون العرب بضم لاعبين من الفريق على سبيل الإعارة ولكن يعتبر الخلاف حاليا على المقابل المادي الذي يطلبه النادي لبيع طاهر محمد.

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل تعاقد الزمالك مع الصفقة المدوية

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

أزمة جديدة داخل جدران النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ ساعتين

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يوم

ليفربول في موقف محرج بسبب محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن موعد عودة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ يوم

أزمة كبرى تهدد الأهلي بسبب فايلر

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:27 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

01:22 م

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

01:55 م

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

09:06 ص

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

08:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!