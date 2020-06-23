وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:50 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
الفجر الرياضي
أصدرت وزارة الشباب والرياضة اليوم بيانا عاجلا بشأن مسابقة الدوري المصري الممتاز والأنشطة الرياضية المختلفة.

وقال وزير الشباب والرياضة ، أشرف صبحي أنه يتم حالياً التنسيق والمتابعة مع اللجنة الاوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصرى لكرة القدم من أجل استئناف المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الهيئات الرياضية والشبابية.

وتابع الوزير أنه لا نية مطلقا لإلغاء أي مسابقة في الموسم الحالي.

وأكد صبحي أن كل الجهات المعنية ستتابع عن كثب الإجراءات الاحترازية من أجل ضمان عدم تفشي فيروس كورونا.

وصرح أشرف صبحي أن اللجنة الأوليمبية ستقوم بدورها من أجل تنفيذ القرارات الخاصة باستئناف كل النشاطات الرياضية بجميع الأندية ومراكز الشباب.


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وزير الشباب والرياضة وزير الرياضة عودة النشاط استئناف الدوري

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