مدير معهد علوم البحار: درافيل البحر الأحمر أحد عوامل جذب السياحة

قال الدكتور محمود عبد الراضي، مدير معهد علوم البحار بالبحر الأحمر: إن هناك مجموعة مختلفة من أنواع الدرافيل بالبحر الأحمر، وما تم رصده بالبحر الاحمر نوع من الدرافيل الشهيرة يشبه الحوت القاتل في التركيب التشريحي، ويطلق عليه الحوت القاتل الكاذب.





وأضاف "عبد الراضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الدرافيل تم رصدها على سواحل دول مختلفة بالبحر الأحمر، وهي نادرة واحد عوامل جذب السياحة.





وتابع مدير معهد علوم البحار بالبحر الأحمر، أن هذه الدرافيل لا تشكل أي خطورة على حياة الإنسان، وتتحرك في أسراب، لافتًا إلى أن فترة الحظر بسبب أزمة فيروس كورونا، وعدد تردد المواطنين على البحر أدى لظهور أنواع نادرة من الحيوانات البحرية.





وفي سياق آخر، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تمكن محميات البحر الأحمر من رصد مجموعة من الدلافين النادرة التي تنتمي الي فصيلة الحيتيات ذوات الاسنان بمنطقة شمال الغردقة كأحد المؤشرات الإيجابية التي استفادت منها البيئة البحرية جراء تخفيف الضغوط من الأنشطة البشرية والانبعاثات والملوثات الناتجة عن تلك الاستخدامات وهو ما عاد بالنفع على البيئة البحرية.





وأضافت في بيان، أنه تم رصد اليوم مجموعة المكونة من خمسة والتى تنتمي الي فصيلة الحيتيات ذوات الاسنان والتي تعيش في مياة البحار والمحيطات وتتميز بوجود أسنان كما تم رصدها يوم 17 يونيو الجارى ولمدة ساعتين حيث تم مشاهداتها من الساعة الثانية بعد ظهر وعلي مدار ساعتين استمرت المجموعة خلالها فى السباحة والتحول حول الموقع.





وأوضحت أن إدارة المحميات بالبحر الأحمر تقوم بحفظ تقارير تمثل سجلات مشاهدات ورصد الأنواع المختلفة من الكائنات البحرية الفريدة من نوعها.





وأشارت إلى أن إعادة تكرار ظهور وتسجيل مشاهدات متكررة لنفس تلك الأنواع في نفس التوقيتات ومطابقة المدة الزمنية التي يمكن تسجيل التواجد في الموقع واستمرار المشاهدة علي مدار ساعتين بنفس الموقع هو أحد المؤشرات الإيجابية التي يعكس مدى استفادة البيئة البحرية من تخفيف الضغوط من الأنشطة البشرية وتوقف حركة اللنشات والانبعاثات الناتجة عنها والتي دائما ما تلامس سطح المياة وعملية تحريك المياة وصدور ذبذبات متتالية من محركات اللنشات كذلك اختفاء الملوثات الناتجة عن الاستخدامات يؤدي الي استعادة كثير من النظم البيئية مقدرتها علي الإنتاجية وقدرتها علي توفير مصادر تغذية مناسبة خاصة مع وجود الكائنات البحرية التي تحتاج الي كميات وفيرة منها وبالتالي فإن استعادة قدرة السلسلة الغذائية علي الانتاجية في بيئة مناسبة هو أحد أهم مؤشرات قدرة النظم البيئية الطبيعية في استرجاع مقوماتها في ظل ظروف مناسبة.



