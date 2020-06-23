ارتفاع جنوني لأسعار الذهب خلال أيام.. اعرف السبب

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
يشهد سعر الذهب حالة من الاضطراب خلال الأيام الحالية، حيث وصلت ارتفاعات الذهب على المستوى المحلى إلى مستويات تاريخية لم يحققها المعدن الأصفر من قبل، على خلفية ارتفاع الأسعار العالمية، حيث تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ووصولها إلى قمم تاريخية جديدة خاصة مع اضطراب الأوضاع العالمية اقتصاديا وسياسيا وصحيا.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى تاريخى

وأرجع إيهاب واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية، الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب إلى  
 تراجع أسعار النفط مع تزايد القلق من انتشار عدوي ڤيروس كورونا مره أخري و تأثيرها علي النمو الاقتصادي العالمي، حيث يهرع المستثمرون لشراء الذهب كملاذ أمن للإستثمار في البورصات العالمية

اسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين

سعر الذهب عيار18 : 677.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 790 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 902.75 جنيهًا

الجنيه الذهب : 6320 جنيهًا

السعر العالمي للذهب : 1758 دولار .


أسعار الذهب خلال تعاملات الأحد 

سعر الذهب عيار18 : 674.55 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 787 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 899.40 جنيهًا

الجنيه الذهب : 6296 جنيهًا

السعر العالمي للذهب : 1757 دولار

أسعار الذهب العالمي اليوم 

ع الذهب يوم الثلاثاء بفعل توقعات بصدور بيانات إيجابية للقطاع الصناعي في منطقة اليورو ولكن المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا أبقت المعدن النفيس قرب أعلى مستوياته فيما يزيد عن شهر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1752.07 دولار للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 مايو أيار عند 1762.84 دولار يوم الاثنين. وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة أيضا الي 1764.80 دولار

ويتوقع اقتصاديون أن ترتفع القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات منطقة اليورو المجمع إلى 42.4 في يونيو حزيران من 31.9 في الشهر الماضي مع استئناف النشاط الاقتصادي في الدول الأوروبية بشكل متدرج.

كما تصدر بيانات للقطاع الصناعي الأمريكي في الساعة 1345 بتوقيت جرينتش.

وكسب الذهب نحو 15 بالمئة منذ بداية العام مدعوما بصفة أساسية بأسعار فائدة أقل وبرامج تحفيز ضخمة لبنوك مركزية في أنحاء العالم لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة. ويعتبر الذهب الذي لا يدر عائدا أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1920.12 دولار للأونصة وفقد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 817.81 دولار. ونزلت الفضة 0.8 بالمئة إلى 17.68 دولار بعدما سجلت أعلى مستوى فيما يزيد عند أسبوع يوم الاثنين.

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