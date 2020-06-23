غدًا.. الإنجيلية تعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار فتح الكنائس
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:57 م
حازم رفعت
قرر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عقد اجتماع صباح الغد الأربعاء مع أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، عبر وسائل التواصل الإليكتروني؛ لمناقشة تنظيم فتح الكنائس في ضوء القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بفتح دور العبادة اعتبارًا من السبت القادم.
وكانت الطائفة الإنجيلية شكلت لجنة في نهاية مايو الماضي، لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، على أن يتم إقرارها في اجتماع للمجلس الملي الإنجيلي، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح.
وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًّا صباح اليوم للإعلان عن إجراءات العودة التدريجية في فتح دور العبادة والمقاهي والمطاعم والمنشآت الثقافية.
وكان المجلس الإنجيلي العام التابع للطائفة الإنجيلية بمصر، عقد منذ قليل، اجتماعه للبت في أخذ قرارات جديدة وحسم موقفه بشأن قرارات مجلس الوزراء الأخير بشأن فتح دور العبادة السبت المقبل.
وأكد مصدر كنسي، لبوابة الفجر، أن المجلس الإنجيلي يجري حاليًا مناقشة قرار الحكومة بشأن السماح بفتح دور العبادة بصفة يومية وتعليق الصلوات الأسبوعية مثل صلاة الجمعة وقداسات الأحد أو الجمعة.
وفي سياق منفصل، قال الأنبا باخوم، نائب البطريرك للشؤن البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر: إن مجمع السينودس الكاثوليكي يستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية قريبًا لإصدار بيان رسمي بعد قرارات مجلس الوزراء للمرحلة القادمة.
وأوضح " باخوم " في تصريح إلى الفجر، أن الكنيسة من المحتمل أن تقرر بفتح الكنائس بحضور أعداد قليلة ومحددة مع الأخذ بالإجراءات الوقائية المشددة.
آخر تطورات فيروس كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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