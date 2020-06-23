غدًا.. الإنجيلية تعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار فتح الكنائس

قرر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عقد اجتماع صباح الغد الأربعاء مع أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، عبر وسائل التواصل الإليكتروني؛ لمناقشة تنظيم فتح الكنائس في ضوء القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بفتح دور العبادة اعتبارًا من السبت القادم.





وكانت الطائفة الإنجيلية شكلت لجنة في نهاية مايو الماضي، لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، على أن يتم إقرارها في اجتماع للمجلس الملي الإنجيلي، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح.





وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًّا صباح اليوم للإعلان عن إجراءات العودة التدريجية في فتح دور العبادة والمقاهي والمطاعم والمنشآت الثقافية.





وكان المجلس الإنجيلي العام التابع للطائفة الإنجيلية بمصر، عقد منذ قليل، اجتماعه للبت في أخذ قرارات جديدة وحسم موقفه بشأن قرارات مجلس الوزراء الأخير بشأن فتح دور العبادة السبت المقبل.









وأكد مصدر كنسي، لبوابة الفجر، أن المجلس الإنجيلي يجري حاليًا مناقشة قرار الحكومة بشأن السماح بفتح دور العبادة بصفة يومية وتعليق الصلوات الأسبوعية مثل صلاة الجمعة وقداسات الأحد أو الجمعة.





وفي سياق منفصل، قال الأنبا باخوم، نائب البطريرك للشؤن البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر: إن مجمع السينودس الكاثوليكي يستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية قريبًا لإصدار بيان رسمي بعد قرارات مجلس الوزراء للمرحلة القادمة.





وأوضح " باخوم " في تصريح إلى الفجر، أن الكنيسة من المحتمل أن تقرر بفتح الكنائس بحضور أعداد قليلة ومحددة مع الأخذ بالإجراءات الوقائية المشددة.



