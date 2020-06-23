عاجل.. كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح لمواجهة كريستال بالاس

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول جاهزية المصري محمد صلاح لمواجهة الفريق غدًا أمام كريستال بالاس في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





وكان صلاح قد تغيب عن مباراة الفريق أول أمس أمام إيفرتون والتي انتهت على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.





وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"محمد صلاح تدرب بشكل طبيعي بالأمس وكذلك روبيرتسون، بينما ميلنر وماتيب مستبعدان من مباراة الغد بسبب الإصابة".





وأضاف :"كرة القدم ليست نفسها عندما لايكون هنالك جماهير، أي مباراة ستكون مختلفة بدون جماهير لكن هذه فترة وعلينا التعامل معها".





وواصل :"مباراة الديربي كانت مثالاً، نحن نتعامل مع الأمر كما هو ولانفكر بذلك بعد الآن، مازلنا سنلعب على أرضنا ونحن نعلم ملعبنا جيداً ومازال الشعور رائعاً عندما تسير بغرف الملابس في انفيلد. نريد ان نتعامل معها كمباراة على أرضنا".





وزاد :"الهزيمة من البالاس في ابريل 2017 كانت سيئة ولم ينتابني شعوراً جيداً ولم أكن اعرف أنها بداية لسلسلة كبيرة [عدم الهزيمة على أنفيلد بالدوري".





وأشار :"الفوز بأخر مواجهة على أنفليد امام كريستال بالاس بنتيجة 4-3 كانت مميزة للغاية".





وأكمل :"إنهم يعلمون كيفية التسجيل وإيجاد المرمى، علينا منعهم من ذلك غدًا".



