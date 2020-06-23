السودان يعلن التوافق مع مصر وإثيوبيا على 90 بالمئة من النقاط الخلافية بشأن سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، هناك توافق بين السودان ومصر وإثيوبيا على 90 بالمئة من النقاط الخلافية بشأن سد النهضة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

وقد أكد وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين، على أهمية توصل كل من مصر وإثيوبيا والسودان، إلى اتفاق قانوني عادل نهائي، في ملف سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه "منوشين"، الاثنين، مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لمناقشة المفاوضات بشأن اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي وقت سابق، وجه سامح شكرى وزير الخارجية، خطابا قويا إلى المندوب الفرنسى الدائم لدى مجلس الأمن بصفته الرئيس الحالى للمجلس بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى.

وأكد وزير الخارجية، على أنه بالنظر إلى خطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، والذي قد يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، أطلب من مجلس الأمن الدولي أن يتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة.



