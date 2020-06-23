اتحاد كرة اليد يصدر بيان بشأن كافة الضوابط الاحترازية المتعلقة بعودة نشاط
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:51 م
فى ضوء الاجتماع الذى عقده مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد مع الاندية بشأن مناقشة كافة الاجراءات و الضوابط الاحترازية المتعلقة باستئناف نشاط كرة اليد.
فقد تقرر خلال الاجتماع الالتزام بالخطة الخاصة بعودة التدريبات الموضوعة للاندية و الاتحادات بداية من شهر يوليو 2020 طبقا للكود المعتمد من قبل وزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الاوليمبية المصرية.
و فى ضوء قرارات لجنة الازمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و مراعاه للاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم فى نسختها ال27 للرجال لكرة اليد 2021 و كذلك الالتزام ببدء المنافسات بداية من شهر اغسطس 2020.