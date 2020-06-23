هل الدعاء بعد قراءة سورة يس بدعة؟.. مستشار المفتي يجيب

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهوريه، على سؤال مفاداه "هل قراءة سورة يس والدعاء الخاص بها بعدها بدعة؟"، على النحو التالي:

أكد عاشور أنه يجوز قراءة سورة يس أو أي سورة من القرآن الكريم بنية التبرك لما في كل كلام الله من سور القرآن الكريم بركاته ورحمات.

وفي فيديو نشره المستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهوريه، على صفحته الشخصية على فيسبوك، أكد أنه يجوز الدعاء ايضا عقب أي سورة من سور القرآن الكريم والتبرك بها.

وبين عاشور أنه لا ينبغي ربط دعاء معين بسورة معينة، فالذكر والدعاء في النهاية نوع من الرباط بين العبد وربه، والعبادة إلى الله ليس فيها بدعة.

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يس قراءة سورة يس سورة ياسين القرن الكريم القران

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