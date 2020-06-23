هل الدعاء بعد قراءة سورة يس بدعة؟.. مستشار المفتي يجيب

أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهوريه، على سؤال مفاداه " هل قراءة سورة يس والدعاء الخاص بها بعدها بدعة؟"، على النحو التالي:





أكد عاشور أنه يجوز قراءة سورة يس أو أي سورة من القرآن الكريم بنية التبرك لما في كل كلام الله من سور القرآن الكريم بركاته ورحمات.





وفي فيديو نشره الم ستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهوريه، على صفحته الشخصية على فيسبوك، أكد أنه يجوز الدعاء ايضا عقب أي سورة من سور القرآن الكريم والتبرك بها.





وبين عاشور أنه لا ينبغي ربط دعاء معين بسورة معينة، فالذكر والدعاء في النهاية نوع من الرباط بين العبد وربه، والعبادة إلى الله ليس فيها بدعة.