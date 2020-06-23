عاجل.. "الكاثوليكية" تحدد شرطين لإعادة فتح الكنائس

قال الأنبا باخوم، نائب البطريرك للشئون البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر: إن مجمع السينودس الكاثوليكي يستعد قريبًا لإصدار بيان رسمي، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء باسئناف الأنشطة والصلوات في دور العبادة بدءًا من السبت المقبل.





وأوضح "باخوم" في تصريح إلى "الفجر"، أن الكنيسة من المحتمل أن تقرر فتح الكنائس بحضور أعداد قليلة ومحددة مع الأخذ بالإجراءات الوقائية المشددة.





وفي سياق آخر، كان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قال : إن اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، سوف تجتمع السبت المقبل، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير، بشأن فتح أبواب دور العبادة لأداء الشعائر اليومية وتعليق الصلوات الأسبوعية مثل صلاة الجمعة وقداسات الأحد أو الجمعة.





وأكد "حليم" في تصريحاته، أن اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس سوف تتأخذ القرارات المناسبة بشأن فتح أبواب الكنائس وعودة الصلاة بها وفقًا لما قررته الحكومة.





وأوضح أنه سوف نبدأ بالمحافظات الأقل تضررا وبأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة.





ومن ناحية أخرى، عقد منذ قليل، المجلس الإنجيلي العام التابع للطائفة الإنجيلية بمصر، اجتماعه للبت في أخذ قرارات جديدة وتحسم موقفها بشأن قرارات مجلس الوزراء الأخير بشأن تخفيض.





وأكد مصدر كنسي، لبوابة الفجر، أن المجلس الإنجيلي يجري حاليًا مناقشة قرار الحكومة بشأن السماح بفتح دور العبادة بصفة يومية وتعليق الصلوات الأسبوعية مثل صلاة الجمعة وقداسات الأحد أو الجمعة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قال: إنه من السبت المقبل سيتم الفتح التدريجي لدور العبادة لأداء الصلوات اليومية مع الاستمرار في تعليق الصلوات الأسبوعية في المساجد، والصلوات الجماعية في الكنائس.





وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة متمسكة بالإجراءات الاحترازية مع عودة عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن الدولة تتجه للفتح التدريجي لكافة الأنشطة.





وأعلن أنه لا بد من استمرار المواطنين في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حتى مع عودة الحياة تدريجيًا.





وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.





قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، سوف تجتمع السبت المقبل لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بشأن فتح أبواب دور العبادة لأداء الشعائر اليومية وتعليق الصلوات الأسبوعية مثل صلاة الجمعة وقداسات الأحد او الجمعة.





وأكد "حليم" في تصريحاته، أن اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس سوف تتأخذ القرارات المناسبة بشأن فتح أبواب الكنائس وعودة الصلاة بها وفقًا لما قررته الحكومة.





وأوضح أنه سوف نبدأ بالمحافظات الاقل تضررا وبأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة.





ومن ناحية أخرى، عقد منذ قليل المجلس الإنجيلي العام التابع للطائفة الإنجيلية بمصر، اجتماعه للبت في أخذ قرارات جديدة وتحسم موقفها بشأن قرارات مجلس الوزراء الأخير بشأن تخفيض.





وأكد مصدر كنسي لبوابة الفجر، أن المجلس الإنجيلي يجري حاليًا مناقشة قرار الحكومة بشأن السماح بفتح دور العبادة بصفة يومية وتعليق الصلوات الأسبوعية مثل صلاة الجمعة وقداسات الأحد أو الجمعة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد قال: إنه من السبت المقبل سيتم الفتح التدريجي لدور العبادة لأداء الصلوات اليومية مع الاستمرار في تعليق الصلوات الأسبوعية في المساجد، والصلوات الجماعية في الكنائس.





وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة متمسكة بالإجراءات الاحترازية مع عودة عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن الدولة تتجه للفتح التدريجي لكافة الأنشطة.





وأعلن أنه لا بد من استمرار المواطنين في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حتى مع عودة الحياة تدريجيا.



