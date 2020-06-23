مستند.. نادي مصر يوافق على إجراء مسحات استئناف الدوري

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:42 م
نادي مصر
نادي مصر
علي نبوي
أرسل نادي إف سي مصر خطابا رسميا لاتحاد الكرة واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد يعلن فيه التزامه الكامل بقرارات الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة، واتحاد الكرة واللجنة الطبية،  وإعلاء لمصلحة الكرة والدوري الممتاز، بشأن الإجراءات المتعلقة باستئناف النشاط الرياضي.

وأرسل النادي خطابه مؤكدا التزامه بتحديد موعد إجراء المسحات الخاصة بلاعبيه وجميع أعضاء فريق الكرة في إطار الخطة التي وضعتها اللجنة الطبية تمهيدا لعودة النشاط الرياضي المحدد له يوم ٢٥ يوليو المقبل باستئناف مباريات الدوري الممتاز.

ومن المنتطر أن يخضع جميع أفراد النادي للمسحات في الساعات المقبلة تمهيدا لخوض التدريبات الجماعية.

مستند.. نادي مصر يوافق على إجراء مسحات استئناف الدوري
مستند.. نادي مصر يوافق على إجراء مسحات استئناف الدوري

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نادي مصر لاجراءات عودة النشاط رياضة اخبار الرياضة

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