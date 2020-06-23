تحديث خطة عمل مجموعة البيئة وإدارة الموارد الطبيعية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:24 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
مارينا بشارة
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، بمجموعة عمل البيئة وإدارة الموارد الطبيعة، بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالقاهرة، وممثلي الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية الأعضاء بالمجموعة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفي ضوء متابعة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022.

وقالت فؤاد: إن مجموعة عمل محور البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، تتشكل من ممثلي وزرات الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والزراعة والإسكان، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وأوضحت أن الإجتماع تناول خطة عمل المجموعة للعام ٢٠٢١٢٠٢٠ ومخرجاتها الرئيسية وعرض الفجوات التمويلية، لافتة إلى طرح طرق إدماج خطة الأمم المتحدة للاستجابة لتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والاجتماعية فى خطة عمل المجموعة للاستفادة من الحزم التمويلية بمصر.

وأضافت أنه يتم التنسيق بين هذه المجموعة ومجموعات التنمية الأخرى، من خلال وزارة التعاون الدولي، كما تم عرض ما تم تحقيقه من أنشطة ومشروعات الأمم المتحدة فى مصر خلال عام 2019/2020.

وأشارت إلى الاتفاق على تحديث الخطة وفقا للملاحظات التى تم طرحها، خاصة في مجالات تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج البيوجاز مع التأكيد على قصص النجاح للمؤسسة الوطنية للطاقة الحيوية في صعيد مصر، بالإضافة إلى العمل على إدماج التنوع البيولوجى فى قطاع السياحة كما تم استعراض الجهود المبذولة لإقامة الفنادق الخضراء والالتزام بالمعايير البيئية.

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