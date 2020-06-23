بالصور.. أصالة تنتهي من تصوير أغنية "الحب والسلام"



الأغنية من كلمات وألحان محمد رحيم، وإنتاج الشركة العالمية للمنتج مصطفي إسماعيل، هندسة صوت هاني محروس، ومن إخراج محمد القاضي.



وتحمل الأغنية عدد من الأفكار والمعاني والرسائل، وهي أن الانسان أساس كل شئ في الحياة النجاح والصبر والسعادة وهو من في يده يجعل أرض الله جنه في حين تعامل مع غيره بالحب فسيعم السلام على الجميع.





وكانت أصالة قد أعربت مؤخرًا عن سعادتها الكبيرة بتعاونها في تلك الأغنية مع الملحن محمد رحيم، موضحة أن الأغنية جعلتها ترقص وتبكي من الفرحة، وأنها سوف تزين مسيرتها الفنية، ليخبرها محمد رحيم بسعادته بالعمل معها، قائلًا:"أنا اللى بتشرف بصداقتك والعمل معاكي وفعلًا الغنوة دى أنا كتبتها ولحنتها من كل قلبي،يا حبيبتى يا صولا ربنا يخليكى ويزيدك من فضله".





انتهت الفنانة أصالة، خلال الساعات القليلة الماضية من تصوير أغنيتها الجديدة "الحب والسلام"، وذلك استعدادًا لعرضها عبر جميع الفضائيات وموقع الفيديوهات"يوتيوب"، خلال الأسبوع المقبل.