أسقف البحر الأحمر يطلق مبادرة لتعقيم دور العبادة الإسلامية والمسيحية

Advertisements

قال الأنبا ايلاريون أسقف عام كنائس البحرالاحمر، أن ما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات داخلية وخارجية يهدف الي دعم الاستقرار، مشيرًا الي أن القيادة الحكمية التي تقود مصر حاليًا وتتمثل في الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعي لوضع مصر في مكانها ومكانتها الطبيعية، وأن مصر كانت ومازالت قائدة للعرب ومدافعة عنهم.



وأضاف أسقف كنائس البحرالاحمر، في تصريحات صحفيه له، أنه يعلن دعمة الدائم لكل ما تقوم به الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا للحفاظ علي سلامة مصر وشعبها، والدفاع عن أمنها القومي.



وعلي جانب آخر أعلن أسقف كنائيس البحرالاحمر، عن تدشين مبادرة لتعقيم وتطهير الكنائس والاديرة والمساجد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والطب البيطري بمحافظة البحرالاحمر، وتوفير كافة المواد اللازمة لعملية التعقيم لدور العبادة بالمحافظة.



وأختتم ألانبا ايلاريون أسقف البحرالاحمر، حديثه بالدعاء لمصر وشعبها وقياداتها وجيشها أن يحفظهم من المكائد والمتربصين بهم، داعيًا أن يوفق الله مصر قيادةً وشعبًا في كل ماهو صالح للبلاء والعباد.



ومن جانبه قال الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، تأتى مبادرة تعقيم وتطهير دور العبادة، من منطلق الواجب الوطنى، وذلك بالتعاون مع رجل الأعمال المصري محارب رمزي عجايبى بتوفير جميع الخامات المستخدمة في أعمال التطهير والتعقيم.



فيما قال محارب رمزي عجايبى، نحن جميعا نعمل من أجل مصرنا الحبيبة ودعم ومساندة الدولة المصرية بجميع أجهزتها وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مطالبا الجميع بالوقوف خلف القيادة السياسية وجهود الدولة في مواجهة التحديات.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".