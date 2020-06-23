شعبة الأدوية: توفير مخزون دواء يكفي من 9 لـ12 شهرا

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن الصين تمثل مصدر رئيسي للمواد الخام للأدوية، ووقف الاستيراد بسبب جائحة كورونا مثل لنا مشكلة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أنه عقب تعافي الصين وبدأت تعود للتصدير كان الطيران المنتظم ما زال متوقفا، والطيران غير المنتظم مكلف، فتم الاعتماد على الشحن البحري، وبدأت الدولة تعمل على توفير مخزون من الأدوية من 9-12 شهر.





وتابع رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم الاتفاق مع جميع شركات الادوية على توفير مخزون من الادوية يكفي لعام، مشددًا على أن العالم قبل كورونا غير العالم بعد كورونا، منوهًا بان الدولة ستضع صناعة المواد الخام في الحسبان خلال الفترة المقبلة، ولدينا الكوادر والموارد المالية وسوق وتحديات ومنافسة عالمية.



