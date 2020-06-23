انخفاض الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو بنسبة 17% خلال أبريل

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر

الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو ينخفض في أبريل بأكثر من 17% بأكبر قدر على الإطلاق.

أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو سجل أكبر انخفاض على الإطلاق في أبريل إذ تسببت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في توقف النشاط الاقتصادي في أنحاء منطقة العملة الموحدة.

وقال يوروستات إن الإنتاج في دول منطقة اليورو التسع عشرة انخفض 17.1 بالمئة على أساس شهري و28 بالمئة على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات في 1991. 

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا بنسبة 20 بالمئة على أساس شهري و29.5 بالمئة على أساس سنوي.

وكان قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة هو الأكثر معاناة إذ انخفض الإنتاج فيه 28.9 بالمئة على أساس شهري و47.7 بالمئة على أساس سنوي وتلاه قطاع السلع الرأسمالية الذي تراجع 26.6 بالمئة على أساس شهري و40.9 بالمئة على أساس سنوي.

وعانت ألمانيا، أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، من انخفاض نسبته 30.2 بالمئة في الإنتاج الصناعي على أساس سنوي وأظهرت فرنسا وإيطاليا وهما ثاني وثالث أكبر اقتصادين بالمنطقة انكماشا في الإنتاج بنسبة 34.9 و42.5 بالمئة على الترتيب، وسجلت إسبانيا رابع أكبر اقتصاد بالمنطقة انخفاضا بنسبة 34.3 بالمئة.

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