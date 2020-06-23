مع الكريز.. درة تخضع لجلسة تصوير جديدة





خضعت الفنانة درة، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها مرتدية تيشرت نص كوم باللون الأبيض، وكان شعرها طويل منسدل، واعتمدت على مكياج ناعم وفي يديها طبق كريز.وشاركت درة، جمهورها بمجموعة صور من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".يذكر أن آخر أعمال درة، مسلسل "بلا دليل"، وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وينتمي لنويعة الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان خالد سليم وحازم سمير وأحمد كراره.