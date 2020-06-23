خاص.. مصطفى حدوتة "لا يوجد خلاف بيني وبين شاكوش وعمر كمال"

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
سعد نبيل

نفى الشاعر والمؤلف الشاب، مصطفى حدوتة، وجود خلاف بينه وبين الثنائي حسن شاكوش، وعمر كمال، ومزال التعامل بينهم مستمر.


وأكد "حدوتة"، في تصريخ خاص لـ"الفجر الفني"، على أن طبيعة العمل بينه وبين "شاكوش"، وعمر كمال، كانت فردية ولم يتم تكوين فريق، مشير إلى أن صيته كان لامعًا من قبل التعامل مع الثنائي، وله العديد من الأعمال التي حصدت نجاح خارج مصر، من أبرزها "يا جميلتي"، للشاب أمين خطاب.



واضاف الشاعر مصطفى حدوتة، على أن هناك العديد من الاعمال المقرر طرحها الفتره المقبلة، من غناء المطرب حسن شاكوش، وعمر كمال.


يذكر أن مصطفى حدوتة، شاعر ومؤلف أغاني ومهرجانات شعبية، ذاع صيته من خلال أعماله التي حصدت نجاحًا كبيرًا في الشارع المصري والوطن العربي، فضلًا عن أعنية "بنت الجيران"، التي احتلت المركز الثاني عالميًا عبر تطبيق "الساوند كلاوند".

أخبار تهمك

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ يوم

أزمة كبرى تهدد الأهلي بسبب فايلر

منذ نصف ساعة

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ نصف ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 5 ساعات

خطة جديدة من الأهلي لخطف طاهر محمد طاهر

منذ ساعة

أزمة جديدة داخل جدران النادي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أزمة بين الأهلي وفايلر والسبب "مهاجم أفريقيا الأول"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ 34 دقيقة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ يومين

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ يومين

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 10 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:27 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

09:06 ص

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

11:24 ص

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

08:31 ص

أزمة كبرى تهدد الأهلي بسبب فايلر

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!