خاص.. مصطفى حدوتة "لا يوجد خلاف بيني وبين شاكوش وعمر كمال"





نفى الشاعر والمؤلف الشاب، مصطفى حدوتة، وجود خلاف بينه وبين الثنائي حسن شاكوش، وعمر كمال، ومزال التعامل بينهم مستمر.









وأكد "حدوتة"، في تصريخ خاص لـ" الفجر الفني "، على أن طبيعة العمل بينه وبين "شاكوش"، وعمر كمال، كانت فردية ولم يتم تكوين فريق، مشير إلى أن صيته كان لامعًا من قبل التعامل مع الثنائي، وله العديد من الأعمال التي حصدت نجاح خارج مصر، من أبرزها "يا جميلتي"، للشاب أمين خطاب.













واضاف الشاعر مصطفى حدوتة، على أن هناك العديد من الاعمال المقرر طرحها الفتره المقبلة، من غناء المطرب حسن شاكوش، وعمر كمال.







