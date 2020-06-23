أبرزها فتح المساجد والمطاعم.. 10 قرارات حكومية للتعايش مع كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:33 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أية حمروشي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، للإعلان عن عدد من القرارات المهمة والحاسمة، في ضوء متابعة الدولة لتطورات انتشار فيروس كورونا.

وفيما يلي، تستعرض "الفجر" في الإنفوجرافيك التالي، أبرز القراررات التي أعلن عنها "مدبولي":

- إعادة فتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية الخاصة اعتبارًا من السبت المقبل

- السماح بتواجد 25% فقط من الطاقة الاستيعابية للمطاعم والمقاهي كمرحلة أولى

-استمرار منع شرب الشيشة لأنها من عوامل انتقال العدوى

-غلق كل المحال الساعة التاسعة مساءً بينما تغلق المطاعم والمقاهي العاشرة مساءً

-استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة

- فتح تدريجي لدور العبادة لأداء الصلوات اليومية اعتبارًا من السبت المقبل

- استمرار تعليق الصلوات الأسبوعية في المساجد والصلوات الجماعية بالكنائس

-استمرار غلق دور المناسبات إلى أن يتم تقييم الوضع

-السماح بفتح المسارح والسينمات بطاقة استيعابية 25%

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لمتابعة عدد من الملفات المهمة، من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران، وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

تطورات إصابات ووفيات كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع: المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فتح المقاهي فتح المساجد القري الاكتر احتياجا الفجر

أخبار تهمك

أزمة كبرى تهدد الأهلي بسبب فايلر

منذ أقل من نصف ساعة

أزمة جديدة داخل جدران النادي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ يوم

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ حوالي 11 ساعة

خطة جديدة من الأهلي لخطف طاهر محمد طاهر

منذ ساعة

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ يومين

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ يومين

أزمة بين الأهلي وفايلر والسبب "مهاجم أفريقيا الأول"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ نصف ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

بشرى سارة من مجلس الوزراء بشأن إعادة فتح المساجد (فيديو)

سجادة صلاة خاصة.. تعرف على شروط فتح المساجد (فيديو)

غلق 251 مطعما ومحلا لمخالفة إجراءات مجابهة كورونا

تعرف على الاستعدادات الأخيرة لعودة الصلاة بالمساجد

نقترب من 40 ألف حالة.. مصر تسجل رقما جديدا في إصابات كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:27 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

09:06 ص

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

11:24 ص

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

08:31 ص

أزمة جديدة داخل جدران النادي الأهلي

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!