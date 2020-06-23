أبرزها فتح المساجد والمطاعم.. 10 قرارات حكومية للتعايش مع كورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، للإعلان عن عدد من القرارات المهمة والحاسمة، في ضوء متابعة الدولة لتطورات انتشار فيروس كورونا.





وفيما يلي، تستعرض "الفجر" في الإنفوجرافيك التالي، أبرز القراررات التي أعلن عنها "مدبولي":





- إعادة فتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية الخاصة اعتبارًا من السبت المقبل





- السماح بتواجد 25% فقط من الطاقة الاستيعابية للمطاعم والمقاهي كمرحلة أولى





-استمرار منع شرب الشيشة لأنها من عوامل انتقال العدوى





-غلق كل المحال الساعة التاسعة مساءً بينما تغلق المطاعم والمقاهي العاشرة مساءً





-استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة





- فتح تدريجي لدور العبادة لأداء الصلوات اليومية اعتبارًا من السبت المقبل





- استمرار تعليق الصلوات الأسبوعية في المساجد والصلوات الجماعية بالكنائس





-استمرار غلق دور المناسبات إلى أن يتم تقييم الوضع





-السماح بفتح المسارح والسينمات بطاقة استيعابية 25%





وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لمتابعة عدد من الملفات المهمة، من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران، وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.





تطورات إصابات ووفيات كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع: المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.



