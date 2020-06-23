رئيس الوزراء يصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء جائحة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: إن أزمة كورونا لن تنتهي بنفس الشكل الذي كان يحدث مع الأمراض الأخرى، حيث أن المنظمات العالمية تشير إلى أنه سيظل متوطن، ويجب التعايش معه مع إتخاذ الإجراءات الوقائية.





وأشار خلال مؤتمر صحفي لبحث تداعيات فيروس كورونا، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لمساعدة القطاعات المتضررة من أزمة كورونا، موضحا أن هناك ملايين الأسر "أكل عيشها" من قطاعات تضررت بسبب الجائحة.





وأضاف أن الدولة تتحرك نحو الفتح التدريجي مع استمرار الإجراءات الوقائية، وخاصة ضرورة ارتداء الكمامات، منوها بأن الدولة بدأت بقوة في إنتاج الكمامات القماشاية التي يمكن استخدامها لفترة زمنية أطول، لافتا إلى أن عدم ارتداء الكمامة يعرض المنشأة والمواطن لعقوبات.



