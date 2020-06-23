التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام أتلتيك بلباو

استقر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة أتلتيك بلباو مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.





ويتقاسم برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة مع ريال مدريد، لكن الأخير يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.





التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال مايوركا:





في حراسة المرمى: شتيغن.





في خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينغليه - ألبا.





في خط الوسط: فيدال - بوسكيتس - آرثر.





في خط الهجوم: ميسي - غريزمان - سواريز.



