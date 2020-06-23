أزمة كبرى تهدد الأهلي بسبب فايلر

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:25 م
فايلر
فايلر
مصطفى صابر
كشف مصدر داخل النادى الأهلى، عن حقيقة عدم استمرار المدرب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق.


وصرح المصدر : "جميع الاتفاقات الخاصة بالتوقيع تم الانتهاء منها، ولكن هناك عقبة واحدة ألمح إليها السويسرى فى الفترة الأخيرة، وهى تخوفه من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى مصر مؤخرا".


كما تلقى  فايلر تعليمات من السفارة السويسرية بضرورة دراسة ملف التجديد لنادى الأهلى بشكل جيد، مع الوضع فى الاعتبار ملف فيروس كورونا والإصابات التى تزداد قبل حسم قراره النهائى.


وتسعى إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب أن يجعل فايلر يستمر مع القلعة الحمراء فى الموسم الجديد وتجديد عقده لمدة موسمين، بعد النتائج المميزة التى حققها الفريق تحت قيادته محليا وإفريقيا بالفترة الماضية.


يذكر أن رينيه فايلر يقضي أجازته في سويسرا بعد الحصول على إذن من الأهلي ومن المقرر أن سيتم التجديد بعد عودته من أجازته العائلية.

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