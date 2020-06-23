محافظ الدقهلية يتفقد أعمال رفع كفاءة الديوان العام للمحافظة

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تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم أعمال تطوير ورفع كفاءة الديوان العام للمحافظة يرافقه اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام وعدد من مديري الإدارات المعنية.



وتفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي للاطمئنان على حسن سير الأداء وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم خلال فترة الانتظار موجها بحسن استثبال المواطنين وحسن المعاملة.



وخلال تفقد محافظ الدقهلية للمبني وجه انذارا لمدير عام إدارة المواقف بالمحافظة معربا عن استيائه من انخفاض تحصيل رسوم السيارات وكلفه بعدم الجلوس بالمكتب والتوجه لتفقد ومتابعة سير العمل في المواقف على الطبيعة والتشديد على القيام بتحصيل رسوم الموقف "كارتة".



وتفقد محافظ الدقهلية حمامات ديوان عام المحافظة ووجه لمدير الشئون الإدارية انذارا لتدني مستوي النظافة ووجود تراكمات كهن، وأمر مختار بعمل ورديات النظافة على مدار الساعة خاصة في الحمامات لتليق بالعاملين في الديوان العام.



ووجه محافظ الدقهلية للسكرتير العام بالبدء الفوري في اقامة مظلة لخدمة المواطنين المتقدمين لإدارة فض المنازعات الموجودة بديوان عام المحافظة والمترددين عليها.



وعلي صعيد آخر التقي محافظ الدقهلية بأحد الجنود الناجين من موقعة " البرث " بن قرية صدقا بتمى الامديد دقهلية ويسلمه عقد عمل بالغرفه التجارية بالدقهلية تكريما له.



جاء ذلك فى اطار الاهتمام البالغ للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأبطال القوات المسلحة المصرية درع الوطن وصقور مصر الاوفياء دفاعا عن الارض والشرف والكرامة.



جاء ذلك بحضور المهندس أحمد رعب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالدقهلية، الجندى خالد مصطفى محمد مصطفى العزب الحاصل على دبلوم المدارس التجارية واحد الجنود الناجين من " معركة البرث" فى مدينه رفح المصرية فى ٧ يونيه ٢٠١٧ والتى استشهد فيها الشهيد الاسطورة العقيد احمد صابر منسى قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة وعدد من رفاقه الجنود دفاعًا عن كرامه الوطن، مقدمين أرواحهم ثمنا دفاعا عنه، ولتروي دمائهم الذكية أرض الفيروز، تلك المعركة التى تم قتل عدد كبير من التكفيريين الخونه اعداء الانسانية على الايادى الطاهرة الشريفه أبطال المعركة.



وخلال اللقاء سلم محافظ الدقهلية الجندي خالد مصطفى الناجي من المعركة عقد بفرصة عمل تكريما له بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية بالدقهلية، واكد محافظ الدقهلية على أن مصر لايمكن أن تنسى ابنائها الشهداء وجميع رجال القوات المسلحة الابطال الذين هم فى طليعه الوطن وحماته فى كل العصور.



وقدم محافظ الدقهلية التحية لأرواح المنسي ورفاقه، رجال مصر، أبطال العسكرية المصرية، الذين حاربوا ودافعوا عن الأرض والعرض حتى اللحظة الأخيرة، ولم يفقدوا إيمانهم بالانتصار على من يظنون أن قتل النفس "جهاد" وترويع الآمنين "غزوات"، إن «المنسي» ورفاقه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.