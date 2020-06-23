رئيس الوزراء للمواطنين: لا داعٍ لشراء الأدوية وتخزينها

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء: إنه فيما يتعلق بالأدوية المتعلقة بفيروس كورونا فإن الدولة توفر كافة الأدوية، ولا داعى لشراء المواطنين لأدوية ليسوا بحاجة لها.





وأضاف أن ما ينتج فى أسبوع فى الظروف الطبيعية يكفى من 3-4 أشهر، مؤكدا أن هناك تنسيق كامل وتوافر للمواد الخام للأدوية، وخلال الأسبوع القادم سيختفى كافة الظواهر السلبية المتعلقة بنقص الأدوية، موجها حديثه للمواطنين قائلا:"اشتروا الأدوية على قدر احتياجاتكم فقط".





وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.



