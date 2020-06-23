محافظ الدقهلية يلتقي أحد الجنود الناجين بمعركة البرث ويسلمه عقد عمل (صور)

وخلال اللقاء سلم محافظ الدقهلية الجندى خالد مصطفى الناجى من المعركة عقد بفرصة عمل تكريما له بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية بالدقهلية، وأكد محافظ الدقهلية على أن مصر لا يمكن أن تنسى أبنائها الشهداء وجميع رجال القوات المسلحة الابطال الذين هم فى طليعه الوطن وحماته فى كل العصور،

وقدم محافظ الدقهلية التحية لأرواح المنسي ورفاقه، رجال مصر، أبطال العسكرية المصرية، الذين حاربوا ودافعوا عن الأرض والعرض حتى اللحظة الأخيرة، ولم يفقدوا إيمانهم بالانتصار على من يظنون أن قتل النفس "جهاد" وترويع الآمنين "غزوات"، إن «المنسي» ورفاقه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه..



فيما أعلنت محافظة الدقهلية عن أن المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة قد استقبل ١٢٥٠ مواطن منذ بدأ التشغيل التجريبى له أوائل يونيه الجاري.



وتابع اليوم الاثنين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد بديوان عام المحافظة، واشار محافظ الدقهلية أن المركز منذ بدء تشغيله تجريبيا أوائل يونيه الجارى وحتى اليوم استقبل ١٢٥٠ مواطنا تقدموا بطلباتهم وشكواهم إلى المركز.



وأشار إلى أن المواطن أول ما يصل إلى مقر المركز يدخل من بوابه التعقيم والتطهير على البوابه الرئيسية لدخول مقر المركز ويقوم مسئولى الامن باستقبال المواطن وتسجيل بيانته من واقع بطاقة الرقم القومى، وقال بأن هناك ساحه انتظار مزوده بالمقاعد للمترددين ويراعى مسئولى الامن التباعد الاجتماعى فى جلوس المواطنين مرتدين الكمامات، ثم يتم توجه المواطن الى شباك تلقى الشكوى او الطلب بالمركز حسب نوعيه الخدمه التى يريدها المواطن.



وأضاف المحافظ أن هذا المركز يقدم خدماته للمواطنين في إطار منظومة الشباك الواحد فى كافة المجالات الخدمية والادارية التى تتعلق بحياة المواطن عملا على ارضاء المواطنين وتخفيف العبئ عنهم بالتنسيق مع كافه الادارات ومديريات الخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، واكد محافظ الدقهلية ان هناك تكليفات محدده للقائمين على المركز بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالمركز حفاظا على سلامة وصحة الجميع.



وأشار المحافظ أن فرق التطهير والتعقيم تنفذ أعمالها يوميا فى التطهير والتعقيم حفاظا على سلامة العاملين بالمركز والمترددين عليه واضاف بان التوجيهات المستمرة للقائمين على المركز بضرورة حسن التعامل مع المواطنين بالابتسامه الصادقه والتى يصحبها جديه التعامل مع شكواه وإعطائه الرد الذى يتعلق بشكواه بالتنسيق الكامل مع الادارات المختصة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية وفقا لطبيعه الشكوى.



وعلي صعيد اخر تسلم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم مستلزمات طبية مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع جمعية الشبان المسلمين بالمنصورة لتوزيعها على مستشفيات التأمين الصحي.



وأكد محافظ الدقهلية أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير سبل الرعاية لكافة المرضى في مختلف المستشفيات والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.



ووجه محافظ الدقهلية بتوزيع المستلزمات الطبية على الفور للتأمين الصحي لتكون متاحة لعلاج المرضى،مؤكدا على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير منظومة طبية لائقة بالمواطنين في مختلف المناطق.

استقبل اليوم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أحد الناجين من موقعة البرث ابن قرية صدقا التابعة لمركز تمر الأمديد، وذلك في إطار الاهتمام البالغ للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأبطال القوات المسلحة المصرية درع الوطن وصقور مصر الأوفياء دفاعًا عن الأرض والشرف والكرامة.وذلك بحضور المهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، الجندي خالد مصطفى محمد مصطفى العزب الحاصل على دبلوم المدارس التجارية، وأحد الجنود الناجين من "معركة البرث" في مدينة رفح المصرية في ٧ يونيو ٢٠١٧ والتي استشهد فيها الشهيد الأسطورة العقيد أحمد صابر منسى قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة وعدد من رفاقه الجنود دفاعا عن كرامه الوطن.